29 серпня о 9.45 перед посольством Росії у Києві зібралися ветерани АТО. Вони влаштували акцію протесту, приурочену до річниці трагедії під Іловайськом.

Відеотрансляцію акції вів на своїй сторінці у Facebook Дмитро Матрос.

– Акція біля посольства РФ. Перекриті дороги, поліція і військові, — написав він.

Через акцію була перекрита проїжджа частина Повітрофлотського проспекту.

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Протест проходив під гаслом Путін, за Іловайськ відповіси! Його учасники вимагали покарання для президента РФ Володимира Путіна за вбивство українських військових під Іловайськом. Про це заявив один з організаторів мітингу Олександр Гетьман.

– Путін повинен відповісти персонально — настав час сказати це тому, хто віддав наказ вбивати наших побратимів, — заявив активіст.

Учасники акції влаштували перед будівлею посольства імпровізоване кладовище з білими хрестами, до яких були прикріплені фотографії українських бійців, полеглих у бою під Іловайськом.

За порядком під час мітингу стежили поліцейські та військові.















Путін, за Іловайськ відповіси! Ветерани АТО прийшли під посольство РФ у Києві / 8 фотографий

Як повідомлялося, в Україні розпочалися зйомки художнього фільму про бої за Іловайськ, який має вийти у 2019 році.

Фото Цензор.НЕТ