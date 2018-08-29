Путін, за Іловайськ відповіси! Ветерани АТО прийшли під посольство РФ у Києві

29 серпня о 9.45 перед посольством Росії у Києві зібралися ветерани АТО. Вони влаштували акцію протесту, приурочену до річниці трагедії під Іловайськом.
Відеотрансляцію акції вів на своїй сторінці у Facebook Дмитро Матрос.
– Акція біля посольства РФ. Перекриті дороги, поліція і військові, — написав він.
Через акцію була перекрита проїжджа частина Повітрофлотського проспекту.
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Протест проходив під гаслом Путін, за Іловайськ відповіси! Його учасники вимагали покарання для президента РФ Володимира Путіна за вбивство українських військових під Іловайськом. Про це заявив один з організаторів мітингу Олександр Гетьман.
– Путін повинен відповісти персонально — настав час сказати це тому, хто віддав наказ вбивати наших побратимів, — заявив активіст.
Учасники акції влаштували перед будівлею посольства імпровізоване кладовище з білими хрестами, до яких були прикріплені фотографії українських бійців, полеглих у бою під Іловайськом.
За порядком під час мітингу стежили поліцейські та військові.
Як повідомлялося, в Україні розпочалися зйомки художнього фільму про бої за Іловайськ, який має вийти у 2019 році.
Фото Цензор.НЕТ