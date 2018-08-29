Ryanair запустить перший рейс з України 3 вересня

Ірландський лоукостер Ryanair запустить рейс із Києва (Бориспіль) до Берліна (Шенефельд) у понеділок, 3 вересня.

Запуск першого рейсу авіакомпанії Ryanair за напрямком Київ (Бориспіль) – Берлін (Шенефельд) відбудеться у понеділок, 3 вересня, повідомляє прес-служба аеропорту Бориспіль.

За цим маршрутом авіакомпанія здійснюватиме чотири рейси на тиждень.

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З урахуванням рейсу до польського Бидгоща Ryanair пропонує польоти з Києва до шести міст Польщі. Ще по одному напрямку – до Німеччини, Іспанії, Литви, Словаччини, Великої Британії та Швеції.

Зі Львова Ryanair пропонує польоти до Німеччини та Польщі, а також один напрямок до Великої Британії.

Раніше стало відомо, що Ryanair веде переговори з п’ятьма українськими аеропортами про початок польотів влітку 2019 року.

Фото: Leon Neal/Getty Images