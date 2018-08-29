Що зміниться з 1 вересня 2018: субсидії, ціни, школи, лікарні та ТБ

Зміни з 1 вересня в Україні принесуть безліч нововведень для школярів, а дорослим українцям з початком осені доведеться попрощатися з аналоговим телебаченням.

Що зміниться в Україні з 1 вересня і протягом місяця – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Тарифи та субсидії

Підвищення тарифів на газ для населення переносять уже кілька місяців. Так сталося 1 червня і 26 липня 2018 року: спеціальні зобов’язання Нафтогазу про надання газу населенню продовжили до 1 вересня. Можливо, буде чергова пролонгація, але ненадовго.

Нафтогаз з 1 вересня підвищує мінімальні ціни на газ для промспоживачів на 4,6% – до 10599,6 грн за тис. куб. м.

Субсидіантам для отримання 700 грн за зекономлений взимку газ необхідно подати заяву до 1 вересня.

Курс долара і ціни на бензин

З кінця серпня – початку вересня в Україні очікується сезонне підвищення курсу долара.

– З кінця серпня – початку вересня розпочнеться сезонне підвищення курсу, коли попит на валюту перевищує її пропозицію, – пояснив економіст Віктор Скаршевський.

Читайте: Курс долара в Україні: 5 порад, як не прогоріти на валюті

Ціни на бензин також підуть угору. За словами експерта Інституту енергетичних стратегій Юрія Корольчука, до зими бензин знову подорожчає в ціні на 1-1,5 грн за умови відсутності різких коливань цін на нафту. Подорожчання буде помітно вже у вересні.

Армія та правоохоронні органи

З 1 вересня набуває чинності президентський указ про осінній військовий призов. Терміни проведення: жовтень-листопад 2018 року.

Три ділянки Азовського моря будуть відкриті з 1 вересня після того, як були заблоковані для проведення заходів з бойової підготовки Збройних сил України.

Державне бюро розслідувань повноцінно запрацює з 1 вересня 2018 року. ДБР повноцінно запрацює з чистого аркуша, не завершуючи розслідування інших правоохоронних органів.

Медицина та освіта

До 1 вересня всі лікарні мають оприлюднити інформацію про наявні ліки. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман вимагає, щоб лікарні лікарні оприлюднили інформацію про наявні ліки, а далі – щотижневе її оновлення.

З 1 вересня українські мами отримуватимуть бебі-бокси для новонароджених. У пакунках малюка будуть зібрані усі необхідні речі і приналежності для дитини на перший час.

З 1 вересня невідкладна медична допомога запрацює в новому форматі. У столиці з 1 вересня невідкладна медична допомога запрацює в більш мобільному форматі та отримає єдиний номер 103.

З 1 вересня запрацюють нововведення реформи освіти. Наприклад, нинішні першокласники, на відміну від інших школярів, навчатимуться вже 12 років і пройдуть три рівня середньої освіти: початковий – 4 роки, базовий – 5 років, профільний, що складається з професійного і загальноосвітнього, – 3 роки.

1 вересня закінчується термін зарахування до закладів профосвіти, однак графік прийому документів заклади визначають самостійно.

Телебачення та зв’язок

В Україні з 1 вересня вимкнуть аналогове телебачення, замість нього працюватиме цифрове. Аналогове телебачення не вимкнуть тільки жителям територій з особливим режимом.

Укртелеком вирішив припинити надання послуги Прямий телефон з 1 вересня.

Транспорт і дороги

Ірландська авіакомпанія Ryanair введе обмеження на провезення ручної поклажі з 1 вересня.

Норма про створення транспортно-пересадочних вузлів у великих містах вводиться з 1 вересня. В українських великих містах з великим пасажиропотоком усі маршрутні мережі будуть з’єднуватися між собою транспортно-пересадковими вузлами.

Мінрегіонбуд запровадив з 1 вересня обов’язкове проектування велосипедних доріжок при будівництві та реконструкції доріг.

В Україні з 1 вересня Мінрегіон дозволив звузити смуги доріг із менш активним рухом.

Від 1 вересня пішохідні зони будуть обов’язково проектуватися із врахуванням потреб людей з інвалідністю.

В Україні організують обов’язкові розділові поручні в підземних переходах з 1 вересня.

З 1 вересня люки та дощоприймачі на пішохідних тротуарах проектуватися не будуть.

Будівництво

“Будівельна амністія” для самобудів класу СС1, побудованих до 2015 року, ухвалена Верховною Радою в березні 2018 року, запрацює з 1 вересня.

Нові державні будівельні норми набудуть чинності з 1 вересня. В Україні з’являться “блакитні лінії”, що обмежують висотність забудови, “зелені лінії”, що регулюють будівництво в зелених зонах, “жовті лінії”, які обмежують висоту будівель біля основних доріг і магістралей у населених пунктах особливої важливості для безпечної евакуації.

Надра та земля

Кабмін ухвалив постанову про відкриття геоінформації і схвалив запуск з 1 вересня пілотного проекту з проведення електронних аукціонів на користування надрами.

Кабмін планує до 1 вересня запустити електронні земельні торги через ProZorro.Продажі.

До слова, читайте також про те, що змінилося в Україні з 1 серпня 2018 року.