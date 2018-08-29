У безробітних відберуть субсидії і допомоги – умови

За відмову від двох варіантів роботи українець втратить допомогу по безробіттю і можливість отримувати субсидію.

300 тисяч безробітних зараз знаходяться на обліку в центрах зайнятості, повідомляє УНІАН.

І далеко не кожен знайде потрібну роботу. А хто довго обиратиме серед вакансій – втратить статус безробітного.

– За відмову від двох варіантів роботи людина знімається з обліку, тому що не бажає працевлаштуватися, – пояснює начальник відділу центру зайнятості Тетяна Говорун.

Це означає автоматичну втрату допомоги по безробіттю, і навіть більше – можливість отримувати субсидію.

– Якщо людина працездатного віку не хоче працевлаштуватися, чи не перекваліфікується, така людина отримувати субсидію не може, – говорить керівник Директорату сім’ї та соціальної підтримки населення Мінсоцполітики Віталій Музиченко.

Повідомляється, що в цілому до завершення опалювального сезону субсидію отримували майже 7 млн ​​сімей.

У 2018-му компенсація малозабезпеченим за комуналку коштуватиме державі 71 млрд гривень. Це майже обсяг оборонного бюджету. Значну частину цих витрат держава могла б заощадити.

Так, людина могла втратити роботу і 2-3 місяці, півроку шукати, бути на обліку у центрі зайнятості, але якщо він десятиліттями показує відсутність доходів, то виникає природне запитання, а не отримує він тіньові доходи.

– Таким чином на сьогодні всіх цих людей ми додатково перевіряємо, – пояснює Музиченко.

Ретельне просіювання субсідіантов неабияк напружило тих, хто знаходиться на обліку у центрах зайнятості. Люди переживають, що держава спеціально намагається скоротити кількість офіційних безробітних, щоб заощадити на виплатах.

– Я категорично спростовую ці речі. Навпаки є величезне бажання людині знайти роботу. Ми ж не вирощуємо довгострокових безробітних, – каже виконувач обов’язків голови Державної служби зайнятості Валерій Ярошенко.

Тому безробітним, які через центри зайнятості дійсно намагаються працевлаштуватися, – боятися нічого.

А тим, хто навмисно використовує цей статус з вигодою отримання пільг, – варто замислитися.

Мінсоцполітики жорстко просіює безбідних субсідіантов.

До слова, цієї осені їх списки переглядатимуть повторно – вже вдруге цьогоріч. Раніше таку процедуру проводили раз на рік.

Нагадаємо, у Кабміні сказали, скільки грошей не вистачає на субсидії.