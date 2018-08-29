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Україна готує санкції проти 19 компаній за будівництво Керченського мосту

Кабмін внесе на розгляд РНБО перелік із 19 компаній, до яких мають бути застосовані санкції за незаконне будівництво Керченського мосту.

Керченський міст

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду, повідомляє Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України.

– Зокрема, до санаційних списків потрапили такі компанії як ТОВ Стройгазмонтаж (виконавець з проектування і будівництва), його дочірня компанія ТОВ СГМ-Міст (м. Москва), головний проектувальник проекту АТ Інститут Гіпробудміст – Санкт-Петербург (м. Санкт-Петербург), субпідрядники ПАТ Мостотрест (м. Москва), ТОВ Портгідробут (м. Новороссійськ) тощо, – йдеться у повідомленні.

Читайте: Гітлер не побудував, Сталін передумав. Коли впаде Керченський міст – оцінка інженера

Раніше Україна запровадила санкцій проти 19 російських компаній і 22 фізичних осіб, які брали участь у будівництві Керченського мосту в Криму.

Нагадаємо, ЄС ввів санкції відносно 6 російських компаній, які брали участь у будівництві Керченського мосту.

Фото: dreamstime.com

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