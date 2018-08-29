Україна перекидає в Азовське море піхоту, артилерію і кораблі

Незабаром на Азовському напрямку планують перекинути додаткові сили морської піхоти й берегової артилерії, а також посилити корабельні угруповання.
28 серпня на півдні України розпочалися спільні командно-штабні навчання ВМС з іншими військовими формуваннями та правоохоронними органами Шторм-2018, повідомляє Командування ВМС ЗСУ.
– Найближчим часом планується збільшення корабельного угруповання, морської піхоти й артилерії на Азовському напрямку для надійного захисту всіх рубежів і мирної виробничої діяльності в акваторії Азовського моря, – заявив командувач ВМС ЗСУ Ігор Воронченко.
Захід відпрацьовується у два етапи – управління військами (силами) в ході ведення протиповітряної оборони та стабілізаційних дій, а також у ході оборони Чорноморського узбережжя.
За словами Воронченка, навчання проводять для вдосконалення практичних навичок командного складу в ході прийняття рішення під час відпрацювання завдань із зазначеної тематики.
Важливим елементом є вдосконалення роботи командного пункту управління та сумісності з іншими органами управління.
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До маневрів під керівництвом Генштабу ЗСУ, крім українських ВМС, залучені підрозділи Сухопутних військ, Повітряних сил, Сил спецоперацій ЗСУ, Держприкордонслужби, Нацгвардії та Державної служби спеціального транспорту Міноборони.
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Фото: ВМС ЗСУ/Facebook
Фото: ВМС ЗСУ/Facebook
Фото: ВМС ЗСУ/Facebook
Фото: ВМС ЗСУ/Facebook
Фото: ВМС ЗСУ/Facebook
Фото: ВМС ЗСУ/Facebook
Фото: ВМС ЗСУ/Facebook
Фото: ВМС ЗСУ/Facebook
Фото: ВМС ЗСУ/Facebook
Фото: ВМС ЗСУ/Facebook
Задіяні підрозділи здійснюють ведення стабілізаційних дій, відображення повітряного нападу противника, перегрупування військ, підготовку районів до виконання завдань і здійснення протівоподводно-диверсійної оборони й боротьби з диверсійно-розвідувальними групами противника.
Крім того, проведено перебазування підрозділів морської авіації на польовий аеродром і поповнення всіх видів боєприпасів підрозділами забезпечення.
Тим часом Росія анонсувала військові навчання Схід-2018 із залученням близько 300 тис. військових і понад тисячі літаків і вертольотів.
Експерти переконані, що в такий спосіб Росія готується до світової війни.
Фото: ВМС ЗС України/Facebook