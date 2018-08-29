Україна подала запит в США про купівлю систем ППО – посол

Україна подала запит до Вашингтона щодо купівлі систем протиповітряної оборони вартістю $750 млн за одну одиницю.

Україна подала запит в офіційний Вашингтон щодо купівлі систем протиповітряної оборони вартістю $750 млн за одну одиницю, за необхідності щонайменше трьох відповідних військових комплексів для української армії.

Про це надзвичайний і повноважний посол України в США Валерій Чалий повідомив в ефірі Радіо НВ.

– Наші потреби наступного періоду, на мій погляд, це морський простір, військово-повітряний простір; це те, без чого ми просто не зможемо забезпечити оборону країни, – зазначив він.

За словами Чалого, Україна потребує безпілотників, контрбатарейних радарів і контрснайперських систем.

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Посол додав, що відповідний запит був озвучений на “найвищому та високому рівні”, а саме на зустрічах президентів України та США в Брюсселі, а також на зустрічах української сторони з радником президента США з нацбезпеки Джоном Болтоном.

Інші подробиці цього запиту Чалий відмовився озвучувати, посилаючись на засекреченість інформації.

Раніше США передали Україні два контрбатарейних радари на $50 млн, якими будуть оснащені Збройні сили України.

Фото: Юлія Бабич/УНІАН