Укрпошта підвищує тарифи: коли і на скільки

Нацкомісія, що здійснює регулювання у сфері зв’язку та автоматизації, затвердила підвищення тарифів на послуги поштового зв’язку в 2018-2019 рр.

Про це повідомляє прес-служба Укрпошти.

Тарифи на послуги поштового зв’язку будуть змінені в два етапи:

1-й етап – з 10 вересня поточного року, 2-й етап – з 1 січня 2019 року.

На першому – тариф на пересилання письмової кореспонденції вагою до 50 г збільшиться на 2 грн, а на посилки без оголошеної цінності, в рамках послуги Укрпошта Стандарт, масою до 10 кг в межах України – на 3,6 грн (з ПДВ).

На другому – тариф на пересилання листів вагою до 50 г зросте порівняно з першим етапом на 1 грн, а на посилки без оголошеної цінності, в рамках послуги Укрпошта Стандарт, масою до 10 кг в межах України – на 2,4 грн (з ПДВ).

Тарифи на пересилання відправлень вагою більше 10 кг в рамках послуги Укрпошта Стандарт, зокрема, на пересилання відправлень вагою від 10 до 15 кг в межах області становитиме 45 грн (з ПДВ), в межах України – 51 грн (з ПДВ). Водночас тарифи на пересилання міжнародної кореспонденції та міжнародних посилок, а також тарифи на додаткові послуги при пересиланні відправлень Укрпошта Стандарт не змінюються.

Окрім того, з 10 вересня Укрпошта спрощує тарифікацію переказів та прийому платежів в неавтоматизованих відділеннях, вводячи фіксовану абсолютну комісію за кожний діапазон суми переказу чи платежу.

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Нагадаємо, що в останнє Укрпошта підвищувала тарифи 1 січня 2018 року. Тоді ціни на деякі послуги зросли на 32%.