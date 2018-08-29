В Україні починається амністія для самобудів

Мінрегіон запускає механізм так званої будівельної амністії для оформлення приватних об’єктів площею до 300 кв. м, збудованих до 2015 року, але не прийнятих в експлуатацію.

Про це повідомив у Facebook віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко.

– Цього рішення чекають дуже багато громадян, кожне п’яте звернення до ДАБІ сьогодні – з приводу “будівельної амністії”. Вже днями Мін’юст опублікує наказ Мінрегіону про порядок обстеження та прийняття в експлуатацію таких об’єктів, – написав він.

У першу чергу, за його словами, така амністія стосується приватного сектору, який раніше не встиг зареєструвати документи на свої домівки, дачні або садибні будинки, гаражі, що були збудовані до 2015 року і мають площу не більше 300 кв. м.

Зубко зазначив, що буде продовжено термін прийняття в експлуатацію таких будівель.

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Він також запевнив, що порядок обстеження й прийняття в експлуатацію, який запроваджується, простий і не потребує зайвих довідок. Головне, щоб збудований об’єкт відповідав цільовому призначенню земельної ділянки, будівельним нормам та пройшов технічну інвентаризацію.

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Фото: Геннадій Зубко