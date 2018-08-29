В Україні ввели неповний робочий день для батьків зі збереженням зарплати

Батько дитини може попросити у роботодавця встановити йому неповний робочий день або скоротити тривалість робочого дня за рахунок роботодавця.

Про це повідомили у прес-службі Мінсоцполітики, передає Newsone.

– 29 серпня на засіданні уряду прийнято рішення схвалити проект закону Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо надання додаткових гарантій, пов’язаних з поєднанням сімейних і трудових обов’язків). Документом на батька поширюється право на встановлення за його бажанням в обов’язковому порядку режиму роботи на умовах неповного робочого часу, на скорочену тривалість робочого часу за рахунок роботодавця, -йдеться у повідомленні.

У міністерстві зазначили, що мета законопроекту – забезпечити соціальні гарантії всім працівникам без дискримінації за ознакою статі, щоб батьки могли виконувати свої обов’язки по вихованню дітей та догляду за ними.

Документ припускає внесення відповідних змін до Кодексу законів про працю України та Закону України Про відпустки.

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