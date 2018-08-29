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Як перевести гроші з США в Україну через PayPal

Paypal включив можливість здійснювати транскордонні перекази в Україну з США.

Про це повідомляється на сторінці представництва електронної платіжної системи у Facebook.

– Пару годин тому PayPal включив можливість транскордонних переказів для України. Поки що лише з США і поки що лише через свою дочку Xoom. Але я впевнений, що це тільки початок, – стверджує ініціатор групи по впровадженню системи в Україні Ілля Кенінгштейн.

Повідомляється, що Xoom є системою переводу, яка була куплена PayPal у листопаді 2015 року.

– Для України включили сервіс Cash Pickup, який дозволяє одержувачеві в Україні забрати грошовий переказ в одному з банків, зазначених на сайті Xoom. Ощадбанк, Приватбанк, Universal, Pravex, Укргазбанк – всі у списку. Щодо лімітів: можна пересилати до $ 2999 на добу, але не більше $6000 за 30 днів. Або розширювати ліміти через форму на сайті, надавши додаткові документи, – сказано у повідомленні.

Кенінгштейн стверджує, що вже до кінця 2018 років через систему в Україні з-за кордону має надійти не менше 9 мільярдів доларів.

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До речі, раніше Національний банк України дозволив Укрпошті надавати фінансову послугу з переказу коштів і брати участь у внутрішньодержавних та міжнародних платіжних системах.

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