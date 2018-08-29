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Заберіть своїх – віддайте наших! Історії росіян, яких Україна пропонує на обмін

За що російські політв’язні потрапили до українських тюрем. Історії росіян, яких Україна пропонує на обмін.

Хто такі російські політв’язні і чому вони приїхали до України вбивати?

Чи потрібні вони Росії й чи готова країна-агресорка заступитися за своїх?

Зараз в Україні кілька десятків полонених, розповідають у спецпроекті Іхтамнєти у програмі Вікна Новини.

– Надамо слово засудженим і їхнім сім’ям, аби вони мали змогу вперше особисто звернутися до своєї влади, – йдеться у сюжеті.

Найвідоміший серед бранців – Агєєв Віктор Олександрович. Після арешту політв’язень та його мати розповідали, що він приїхав в Україну за наказом, бо був контрактником у армії РФ.

Але на суді його називали вже лише “добровольцем”. Агєєв відмовився від слів, що він кадровий військовий, одразу після візиту російського консула.

Читайте: Кремль триматиме заручників до часу Х – Геращенко розповіла про позицію України

Детальніше дивіться у сюжеті:

Нагадаємо, Україна передала Туреччині список політв’язнів.

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