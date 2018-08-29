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Збільшення аліментів і пеня для боржників: у силу вступив новий закон

З сьогоднішнього дня на борги з аліментів буде нараховуватися пеня.

Про це на засіданні Кабміну заявив міністр юстиції Павло Петренко, передає УНІАН.

Він зазначив, що в Україні у неповних родинах виховується понад три млн дітей.

– З сьогоднішнього дня на всю заборгованість по аліментах, яка становить один рік і більше, автоматично збільшується на користь дитини. Якщо заборгованість становить понад рік, то нараховується пеня у розмірі 20%, якщо два роки і більше – на 30%, і більше трьох років – на 50%, – пояснив Петренко.

За його словами, батьку, з яким живе дитина не треба буде бігати по інстанціях і збирати папери для перерахунку аліментів – все буде здійснюватися автоматично.

Глава Мін’юсту також підкреслив, що з сьогоднішнього дня також підвищується мінімальний розмір аліментів і вступають у силу нові правила вивезення дітей за кордон.

Заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби Світлана Глущенко розповіла, що з 29 серпня вступить у силу норма закону про накладення додаткових штрафів на суму боргу по аліментах.

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Нагадаємо, що 25 липня президент Петро Порошенко підписав закон, який посилює відповідальність за несплату аліментів.

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