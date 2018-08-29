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Злива, грози і сильний вітер: на Київ насувається шторм

Сьогодні у Києві до кінця доби очікуються грози, злива та шквальний вітер.

Про це повідомили у прес-службі КМДА.

– У столиці буде спостерігатися мінлива хмарність, а пориви вітру сягнуть 15-20 метрів на секунду, – йдеться у повідомленні.

У КМДА нагадали основні правила поведінки під час грози:

На природі слід:

  • спуститися в низину;
  • відійти від дерев, стовпів, вишок;
  • відійти подалі від водойм;
  • на відкритій місцевості сховатися у рів, а групі людей слід стати поодинці;
  • зняти з себе металеві предмети і покласти окремо від себе;
  • якщо є гумові або поліетиленові речі, то ними можна укритися;
  • у лісі слід сховатися під невисокими деревами або у кущах.

Під час грози не можна:

  • ховатися під дуже високими деревами;
  • сидіти на галявинах;
  • ховатися під скелями;
  • йти по відкритій місцевості у мокрому одязі;
  • купатися.

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До речі, раніше ми публікували погоду в Україні на 1 вересня.

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