Злива, грози і сильний вітер: на Київ насувається шторм

Сьогодні у Києві до кінця доби очікуються грози, злива та шквальний вітер.
Про це повідомили у прес-службі КМДА.
– У столиці буде спостерігатися мінлива хмарність, а пориви вітру сягнуть 15-20 метрів на секунду, – йдеться у повідомленні.
У КМДА нагадали основні правила поведінки під час грози:
На природі слід:
- спуститися в низину;
- відійти від дерев, стовпів, вишок;
- відійти подалі від водойм;
- на відкритій місцевості сховатися у рів, а групі людей слід стати поодинці;
- зняти з себе металеві предмети і покласти окремо від себе;
- якщо є гумові або поліетиленові речі, то ними можна укритися;
- у лісі слід сховатися під невисокими деревами або у кущах.
Під час грози не можна:
- ховатися під дуже високими деревами;
- сидіти на галявинах;
- ховатися під скелями;
- йти по відкритій місцевості у мокрому одязі;
- купатися.
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