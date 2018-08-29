Злива, грози і сильний вітер: на Київ насувається шторм

Сьогодні у Києві до кінця доби очікуються грози, злива та шквальний вітер.

Про це повідомили у прес-службі КМДА.

– У столиці буде спостерігатися мінлива хмарність, а пориви вітру сягнуть 15-20 метрів на секунду, – йдеться у повідомленні.

У КМДА нагадали основні правила поведінки під час грози:

На природі слід:

спуститися в низину;

відійти від дерев, стовпів, вишок;

відійти подалі від водойм;

на відкритій місцевості сховатися у рів, а групі людей слід стати поодинці;

зняти з себе металеві предмети і покласти окремо від себе;

якщо є гумові або поліетиленові речі, то ними можна укритися;

у лісі слід сховатися під невисокими деревами або у кущах.

Під час грози не можна:

ховатися під дуже високими деревами;

сидіти на галявинах;

ховатися під скелями;

йти по відкритій місцевості у мокрому одязі;

купатися.

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