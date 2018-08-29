ЗМІ: Скандал з виноградниками Лакарена – провокація винороба

Гучний скандал в Одеській області розгорівся після того, як французький винороб Кристоф Лакарен заявив про умисний підпал його виноградників та спробу рейдерського захоплення бізнесу.

Про це йдеться у спеціальному розслідуванні Надзвичайних новин на каналі ICTV.

У ході розслідування з’ясувалося, що ДСНС у Одеській області не виявила слідів підпалу.

– Виникла пожежа сухої рослинності на загальній площі до одного гектару. Через 37 хвилин пожежа була локалізована та через 44 хвилини після прибуття ліквідована повністю. Фактів, які доводять, що пожежа була здійснена із занесенням джерела запалювання, немає, – пояснює Олександр Крицький заступник керівника ДСНС Одещини.

Натомість місцеві мешканці називають заяви Кристофа Лакарена провокацією, ціль якої – загарбати паї, які вони давно надали в оренду виноробу, але вже декілька років не можуть їх забрати назад. Мешканці Шабо заявляють, що Кристоф Лакарен обіцяв їм розвиток території та створення робочих місць в обмін на земельні паї, але за десять років вони так і не отримали жодної копійки.

– Договір оренди укладався з пайщиками до 2009 року, коли виноградники були ще плодоносними. Він всім розповідав про світле майбутнє. А в результаті – за декілька років люди побачили, що він ні на одну гривню не вкладається у ці землі, – заявив Сергій Волошин, який захищає права свого батька від дій іноземця.

– Він пише, що шабський народ – бидло, ходить у трико та п’є портвейн відрами, – додає Ірина Чернега.

Читайте: Скандал в Охматдиті. Рятувати дітей їдуть іноземні лікарі

Вже не перший рік мешканці через суди доводять, що це їхня земля та хочуть повернути її назад.

Люди звернулися до президента Петра Порошенка та голови Одеської ОДА Максима Степанова з проханням захистити їхні права й допомогти повернути свої паї назад.