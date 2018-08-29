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Зміна кордонів на Балканах: чим небезпечно для Донбасу

Україна зацікавлена у додаткових гарантіях безпеки від союзників у зв’язку з можливим обміном територіями між Сербією і Косовом та з огляду на військовий конфлікт на Донбасі.

Україна ЄС

Запланований обмін територіями між Сербією і Косовом в Європейському Союзі може призвести до посилення тиску на Україну в питанні Донбасу, тому українські дипломати вимагатимуть у ЄС додаткових гарантій безпеки для країни.

Про це повідомив посол України в Хорватії та Боснії і Герцеговині в 2010-2017 роках Олександр Левченко, передає Укрінформ.

Дипломат зазначив, що деякі політики ЄС солідарні з Україною і бачать небезпеки для врегулювання конфлікту на Донбасі через обмін, що готується.

– Мова йде про зміну державних кордонів, хоча і за домовленості, але в такому вибухонебезпечному регіоні, як Балкани… У багатьох політиків і державників Європи є певні застереження і побоювання щодо того, що якщо ця домовленість відбудеться, що буде з іншими, з сусідами…

Наше бажання, щоб ситуація була врегульована, і це абсолютно нормальне бажання. Але ми бачимо, що у нас відбувається, і повинні попросити у наших союзників ще додаткових гарантій безпеки щодо територіальної цілісності України, – сказав Левченко.

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На його думку, Євросоюз і НАТО докладуть зусиль, аби не допустити дестабілізації ситуації на Балканах, а от на пострадянському просторі можна очікувати “тектонічних змін”, з огляду на зовнішню політику Кремля, якому нинішня ситуація в Сербії і Косові дуже на руку.

– Росія вже підтримує цей обмін, тому що це розв’язує їй руки, а етнічні кордони – це значить і східний Казахстан, тут вам з Придністров’ям можна розіграти ситуацію, хто знає, як там частина білорусів на межі з Росією себе ідентифікують, тут і по Донбасу можна погратися… Так що Росія тут абсолютно “за”. Але побачимо, що і як. Поки що Україні треба бути дуже обережною щодо цієї ситуації, – акцентував дипломат.

Нагадаємо, у Сербії затримали бойовика за підозрою в участі у війні на Донбасі.

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