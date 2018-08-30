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30-градусна спека і холодні ночі: прогноз погоди на вересень

Перша половина вересня буде по-літньому теплою, без холодних осінніх дощів.

Про це у коментарі Сегодня розповіла начальник сектора короткострокових прогнозів Укргідрометцентру Людмила Гуманенко.

– У перші два тижні місяця триватиме літо з невеликими коливаннями температури. Температура трохи спаде, але все ж у південних і східних регіонах буде підніматися до +30 градусів, а у північних і західних – утримуватися на рівні +22 +27 градусів, – зазначила вона.

Також, за її словами, у цей період переважатиме суха погода – особливо на півдні і на сході, дощі можливі на заході, рідко будуть незначні опади і в інших регіонах.

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Водночас Гуманенко попередила, що з теплими літніми ночами доведеться попрощатися – після заходу сонця температура буде знижуватися.

На другу половину вересня вона поки не дає ніяких прогнозів.

Раніше синоптики сказали, що загалом осінь 2018 року буде без особливих сюрпризів.

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