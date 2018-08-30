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Чекає помилування і знову на Донбас: історія бойовика Дениса Сидорова

Історія російського найманця Дениса Сидорова в новому випуску спецпроекту Іхтамнєти.

Денис Сидоров

Іхтамнєти – новий спецпроект про російських полонених, яких Україна хоче обміняти на своїх.

Історія російського найманця Дениса Сидорова – ветерана Чеченської війни та екс-офіцера російської поліції.

Його послали до нас убивати, а коли попався, кинули.

Сидорова затримали у вересні 2016 року. Він уже другий рік сидить у Житомирській тюрмі.

За цей час його не відвідав жоден російський дипломат, а його родині в Москві відписують відмовами.

Детальніше – в сюжеті Вікна Новини.

Читайте: Навіщо Путіну Україна і чому Кремль не піде війною

У першому випуску спецпроект Іхтамнєти розповів, ким є політв’язні РФ і чому вони приїхали в Україну вбивати.

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