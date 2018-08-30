PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Донецький аеропорт сьогодні. Відео з висоти пташиного польоту/

Донецький аеропорт сьогодні. Відео з висоти пташиного польоту

Міжнародний аеропорт Донецьк імені Сергія Прокоф’єва зняли на відео з висоти пташиного польоту.

Донецький аеропорт після 5 років війни зняли з безпілотника.

Панорамне відео з’явилося на сепаратистському каналі News-Front в Youtube.

Читайте: Будемо битися! Порошенко розповів, як Україна поверне Крим і Донбас

– Моторошна картина, Пам’ятаю як це було, скільки полягло, Був найкращим у Європі, Нема слів, Типова картина руського миру, – пишуть користувачі.

Раніше в мережі з’явилося архівне відео оборони Донецького аеропорту.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Денис Сидоров
Чекає помилування і знову на Донбас: історія бойовика Дениса Сидорова
Шкільне перемир’я: бойовики обстрілюють українські позиції
Володимир Путін
Навіщо Путіну Україна і чому Кремль не піде війною
КПВВ Новотроїцьке закритий
КПВВ Новотроїцьке закритий через пожежі і вибухи – ОБСЄ
Україна ЄС
Зміна кордонів на Балканах: чим небезпечно для Донбасу
Фільм Донбас
На Оскар від України обрали фільм Донбас
Немає єдності! В ООН закликали змінити формат переговорів по Донбасу
Боєць, що пройшов Іловайськ: Люди просто вмирали там, де були
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка