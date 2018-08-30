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Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами – скільки тепер будуть платити в Україні

В Україні введена оновлена формула розрахунку розміру допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами.

Тепер такого роду соцдопомога від держави становить 100% середньої заробітної плати за весь період перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами.

Про це повідомляє прес-служба Фонду соціального страхування України, передає АиФ.

При цьому, якщо середній дохід особи, якій належить виплата, менше за мінімальну зарплату, допомога розраховується виходячи з чинного розміру мінімальної заробітної плати.

– Зазначений вид матеріального забезпечення фінансується Фондом незалежно від тривалості страхового стажу і, на відміну від допомоги з тимчасової втрати працездатності, має мінімальну гарантію його розміру. Наприклад, якщо застрахована особа працює за основним місцем роботи неповний робочий день і має дохід, менше мінімального, допомога по вагітності та пологах буде розраховано для нього виходячи із затвердженої мінімальної заробітної плати, – заявила заступник директора департаменту страхових виплат ФССУ Анна Харченко.

Приклад підрахунку допомоги по вагітності та пологах:

3723 грн * (заробітна плата застрахованої особи) *12 місяців/365 календарних днів *126 днів (тривалість лікарняного по вагітності, – Ред.).
Таким чином сума допомоги по вагітності та пологах від ФССУ для мінімалки складе 15 422,40 гривень. Такого роду соцдопомога не оподатковується згідно з Конституцією.

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До речі, в Україні ввели неповний робочий день для батьків зі збереженням зарплати.

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