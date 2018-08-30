ДРС не підтримує уніфікацію тарифів на порожняк

Державна регуляторна служба не підтримує наказ Мінінфраструктури про внесення змін до коефіцієнтів, які застосовуються до тарифів збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом в межах України, і пов’язані з ним послуги, щодо уніфікації тарифної політики на перевезення порожніх вагонів.

Про це заявила сьогодні на засіданні глава ДРС Ксенія Ляпіна, передає Мінпром.

– У цьому вигляді, думаю, що ні, – сказала вона, відповідаючи на питання, чи підтримує ГРС ініціативу Мінінфраструктури.

Ляпіна підкреслила, що в результаті запропонованої міністерством уніфікації відбудеться суттєве підвищення витрат вантажовідправників.

– Федерація металургів і інші промислові асоціації оцінюють зростання витрат в 5,6-5,2 млрд грн, Укрзалізниця – в 2,3 млрд грн. Але визнано всіма, що це буде мільярдне підвищення витрат суб’єктів господарювання, – зазначила вона.

При цьому глава ДРС звернула увагу на зростання витрат на перевезення вантажів залізничним транспортом, що стався з осені минулого року.

– Це підвищення накладається на попередні. Не тільки на осіннє 15-відсоткове підвищення тарифу, а й на істотне зростання фінансового навантаження на вантажовідправників через дерегуляції вагонної складової. У короткостроковій перспективі це призвело до зростання як вартості вагонів Укрзалізниці, так і приватного вагонного парку. Таким чином, відсоток цього навантаження доходить до 50% за півроку, що в принципі вже фатально для бізнесу, – сказала вона.

Ляпіна застерігає, що таке різке підвищення фінансового навантаження на український бізнес може мати істотні негативні наслідки для виробництва.

– Уже сьогодні деякі компанії втрачають європейські ринки через те, що не можуть виконати вчасно свої зобов’язання. Ці фактори суттєво знижують як доходи самих підприємств, так і доходи держави, які в першу чергу складаються з податків від таких істотних і бюджетоутворюючих галузей, як металургія, хімія, будівництво та аграрні сектор, – підкреслила глава ДРС.

– Давайте допоможемо знайти компромісний варіант, щоб, з одного боку, Укрзалізниця вирішила проблему адміністрування, але який поки що не буде суттєво впливати на зростання витрат вантажовідправників, – резюмувала Ляпіна.

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Як повідомлялося, раніше керівники профільних промислових асоціацій звернулися до прем’єр-міністра Володимира Гройсмана з проханням дати відповідні доручення Міністерству інфраструктури і Укрзалізниці щодо відкликання та скасування проекту наказу міністерства про внесення змін до коефіцієнтів, які застосовуються до тарифів збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом в межах України, і пов’язані з ним послуги, щодо уніфікації тарифної політики на перевезення порожніх вагонів. На їхню думку, запропонована уніфікація тарифів на порожні вагони призведе до збільшення витрат вантажовласників в грошовому вимірі на 5 млрд грн на рік.