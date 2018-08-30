Клімкін заявив про готовність розірвати “дружбу” з Росією

МЗС офіційно внесе на розгляд президенту Петру Порошенку пакет документів про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство з Російською Федерацією.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що зовнішньополітичне відомство підготувало пакет документів для початку припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство з Російською Федерацією, який був підписаний у 1997 році.

Про це дипломат сказав під час спілкування з журналістами, пише УНІАН.

– Ці документи вже підготовлені, і весь пакет. Про це можу сказати. Це завжди було нашою позицією, тому ми його опрацювали. У найближчі дні ми внесемо його формально, – повідомив Клімкін.

– Я завжди говорив, що Росія, по-перше, порушила все, що можливо в цьому договорі – починаючи з преамбули, всі статті. По-друге, звичайно, є юридична сторона, політична, але й емоційна сторона. Ну, про яку дружбу, про яку співпрацю може йти мова? – зазначив Клімкін.

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Він додав, що має намір довести, що Росія порушувала цей договір від самого початку його дії.

– Тому ні про який договір за визначенням не може бути навіть мови, і це зрозуміло. Це наша спільна політична позиція, – підкреслив глава МЗС.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко доручив українському МЗС підготувати документи для розриву угоди про дружбу з Росією.