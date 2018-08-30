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Майже 600 кг! На Житомирщині викрили контрабанду російських книг

У Житомирській області прикордонники викрили канал переміщення в Україну пропагандистських книг із Росії, заборонених для ввезення.

Майже 600 кг! На Житомирщині викрили контрабанду російських книг

Авто з вантажем пропагандистської літератури затримали сьогодні після проходження митного контролю на виїзді з пункту пропуску, повідомляє Держприкордонслужба.

З’ясувалося, що до схеми переміщення і реалізації пропагандистських книжок причетні декілька осіб.

Літературу російського виробництва закупляли в Росії та Білорусі, а переправляти в Україну її планували виключно через українсько-білоруську ділянку.

– Затримана продукція має пропагандистську спрямованість, зокрема розкриває військову тематику, пропагує комуністичні цінності та радянську ідеологію, соціальний устрій та переваги “федеративного” державного устрою, які згідно з законодавством України заборонені для розповсюдження та використання на території України, – йдеться у повідомленні.

За інформацією, книги спочатку мали накопичити в Україні, а навесні 2019 року розповсюджувати для дестабілізації політичної ситуації в Україні.

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Майже 600 кг! На Житомирщині викрили контрабанду російських книг / 6 фотографий

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Аби перемістити продукцію, порушники спробували підкупити прикордонників.

– Затриманий запропонував інспектору прикордонної служби – інструктору відділу прикордонної служби Іванків Житомирського прикордонного загону неправомірну вигоду в розмірі 1 600 гривень.

За цю суму він сподівався безперешкодно перемістити через державний кордон України друковану продукцію з перевищенням установлених норм та уникнення її декларування, зокрема – 591 кг літератури російського виробництва, у т.ч. й військового спрямування, – додав спікер ГПУ Андрій Лисенко.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко доручив підготувати документи для розриву угоди про дружбу з Росією.

Водночас у Росії заявили, що відносини з Україною “важко чимось зіпсувати”.

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