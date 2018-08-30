Москва прокоментувала вихід України з Договору про дружбу з РФ

У Росії у зв’язку з бажанням України вийти з Договору про дружбу, співробітництво і партнерство заявили, що відносини між країнами “важко чимось зіпсувати”.

Про це журналістам заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє УНІАН.

– Двосторонні відносини перебувають безперечно в ситуації, яку буде важко чимось зіпсувати. Двосторонні відносини перебувають у глибокій кризі. Поки що немає жодних факторів, які свідчили б про наявність перспектив у нинішній ситуації до їх нормалізації, – сказав він.

Крім того, Пєсков також заявив, що навіть в умовах цієї глибокої кризи було б нерозумно робити якісь кроки, які завдадуть додаткової шкоди народам двох країн.

За його словами, Росія ніколи не була прихильницею погіршення відносин і прихильницею згортання цих відносин.

– Росія завжди була противницею і опонентом дій українського керівництва щодо південного сходу власної країни. Ось це та ситуація, яку ми маємо, – додав він.

Читайте: Навіщо Путіну Україна і чому Кремль не піде війною

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко доручив українському МЗС підготувати документи для розриву угоди про дружбу з Росією.

Фото: Igor Dolgov/Dreamstime.com