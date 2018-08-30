Через загоряння степового масиву поблизу КПВВ Новотроїцьке введено червоний режим та тимчасово припинено пропускні операції. Пожежу досі не локалізовано.

Про це повідомила у Facebook прес-офіцер донецького прикордонного загону Валерія Карпиленко.

– Від вогню детонували мінно-вибухові загородження та нерозірвані боєприпаси, що створило реальну загрозу життю та здоров’ю цивільного населення, яке слідувало через лінію розмежування. В той же час, нехтуючи життям цивільного населення, представники російсько-окупаційних військ продовжували направляти громадян, серед яких були діти та люди похилого віку, – пише вона.

За її словами, прикордонники евакуювали у безпечне місце усіх людей, які прибували з тимчасово окупованої території.









Поблизу КПВВ Новотроїцьке горять мінні поля. Людей евакуювали / 5 фотографий

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Нагадаємо, учора, 29 серпня, на Донбасі закрили контрольно-пропускний пункт в’їзду-виїзду Новотроїцьке через пожежі, які призвели до детонації мін.

Фото: Валерія Карпиленко