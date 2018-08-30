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Поблизу КПВВ Новотроїцьке горять мінні поля. Людей евакуювали

Через загоряння степового масиву поблизу КПВВ Новотроїцьке введено червоний режим та тимчасово припинено пропускні операції. Пожежу досі не локалізовано.

КПВВ Новотроїцьке

Про це повідомила у Facebook прес-офіцер донецького прикордонного загону Валерія Карпиленко.

– Від вогню детонували мінно-вибухові загородження та нерозірвані боєприпаси, що створило реальну загрозу життю та здоров’ю цивільного населення, яке слідувало через лінію розмежування. В той же час, нехтуючи життям цивільного населення, представники російсько-окупаційних військ продовжували направляти громадян, серед яких були діти та люди похилого віку, – пише вона.

За її словами, прикордонники евакуювали у безпечне місце усіх людей, які прибували з тимчасово окупованої території.

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Поблизу КПВВ Новотроїцьке горять мінні поля. Людей евакуювали / 5 фотографий

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Нагадаємо, учора, 29 серпня, на Донбасі закрили контрольно-пропускний пункт в’їзду-виїзду Новотроїцьке через пожежі, які призвели до детонації мін.

Фото: Валерія Карпиленко

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