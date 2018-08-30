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Придбати квиток на поїзд “чотирьох столиць” уже можна: ціни і дати

Укрзалізниця почала продаж квитків на новий потяг “чотирьох столиць”: Київ, Мінськ, Вільнюс і Рига.

Поїзд чотирьох столиць курсуватиме вже з 28 вересня, повідомив в.о. глави УЗ Євген Кравцов на сторінці у Facebook.

За його словами, ціни на квитки намагалися зробити максимально доступними.

Читайте: Потяги Укрзалізниці поділять на 3 класу – відмінності

Ціни на квитки за трьома напрямками нового поїзда:

Київ – Рига:

– вагон купе – 2219,11 грн.
– вагон СВ – 4428,17 грн.

Київ – Вільнюс:      

– вагон купе – 1640,62 грн.
– вагон СВ – 3271,78 грн.

Київ – Мінськ:

– вагон купе – 1853,98 грн.
– вагон СВ – 3574,69 грн.

Нагадаємо, Укрзалізниця введе єдиний квиток на поїзд і літакВін може бути запущений вже після старту швидкісної електрички в аеропорт Бориспіль.

Фото: Укрзалізниця

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