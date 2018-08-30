Путін погрожував Порошенку “розчавити” військо України – Олланд

Екс-президент Франції Франсуа Олланд поділився спогадами про переговори в Мінську в 2015 році.

Президент Росії Володимир Путін під час переговорів у Мінську 11 і 12 лютого 2015 року з Ангелою Меркель, Франсуа Олландом і Петром Порошенком погрожував українському президенту розчавити українське військо.

Про це екс-президент Франції Франсуа Олланд написав у своїх мемуарах, передає Тиждень.

– Порошенко з Путіним постійно підвищували голос один на одного. Російський президент був так рознервувався, що став погрожувати остаточно розчавити військо свого візаві. Це виказало, що російські війська на Сході України є. Путін спохопився та взяв себе в руки, — цитує видання мемуари французького президента.

За словами Олланда, Порошенко захищав суверенітет України, коли Путін вимагав автономію для частин східних українських регіонів.

– Порошенко невідступно боронив суверенітет своєї країни, тоді як Путін домагався автономії для повсталих провінцій і хотів відтягти припинення вогню ще на три тижні. Він був настільки негнучким, що заперечував свій прямий зв’язок із ватажками сепаратистів, казав, ніби не може за них вирішувати, вимагав, щоб із ними проконсультувалися, — пише Олланд.

За його словами, переговори просувалися дуже повільно з великою кількістю заперечень. Потім Путін заявив, що йому треба проконсультуватися із ватажками сепаратистів.

– Путін виходить подзвонити. Через кілька хвилин він повертається та повідомляє, що сепаратисти — ті самі, про яких він казав уранці, мовляв, їх не знає, — згідні, – зауважив Олланд.

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Крім того, як зазначає видання, Олланд, не вагаючись, визначає винних у падінні літака МН-17.

– За кілька місяців до переговорів, у липні 2014-го, ракета, випущена проросійськими бойовиками, ненавмисне збила в районі Донецька літак Malaysia Airlines, позбавивши життя 298 пасажирів, із яких 80 були дітьми — написав екс-очільник Франції.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко заявив, що встановлення миру в Україні залежить від Кремля.