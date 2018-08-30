Реєстрація на місці проживання: нові правила і штрафи

Кабмін задумав провести перевірки за фактами проживання громадян у місцях їхньої реєстрації.

З ініціативою про перевірки за фактами проживання громадян у місцях їх реєстрації в рамках закону Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні виступив Офіс реформи адміністративних послуг при Мінекономрозвитку, пише АиФ.

Так, згідно з документом, органи реєстрації громадян проведуть масові перевірки та отримані дані заноситимуться в Єдину інформаційну систему України. Брати участь у перевірці будуть всі громадяни України старше 14 років, причому, вони самі протягом 30 днів повинні подати заяву через Інтернет про реєстрацію свого місця проживання. Сама ж перевірка проводитиметься 30 днів.

Також про місце свого перебування повинні будуть поінформувати орган реєстрації українці, які підлягають призову на строкову військову службу або беруть участь у судовому процесі. Уповноважені особи органів влади під час перевірки отримають право досліджувати житлове приміщення на предмет наявності ознак проживання, зареєстрованого в ньому громадянина.

Зокрема, перевіряючі можуть опитувати сусідів, перевіряти наявність одягу, засобів гігієни та інших доказів проживання.

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Якщо перевірка покаже, що громадянин не проживає за місцем реєстрації, його притягатимуть до адміністративної відповідальності. Зокрема, українців штрафуватимуть у розмірі від 20 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 340 до 850 гривень).

Очікується, що Єдина інформаційна система почне діяти з 1 липня 2019 року. Громадяни, які не зареєстровані за місцем проживання, зможуть безкоштовно це зробити до 31 березня 2021 року.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів повідомив про план провести перепис населення України у 2020 році.