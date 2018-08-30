Розрив сполучення з РФ: Україна перекриє нелегальні автобусні перевезення

Кабмін планує законодавчо заборонити поїздки на територію РФ пасажирським автобусам, які не мають ліцензії на міжнародні перевезення.

Про це заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян в ефірі телеканалу Прямий.

За його словами, на сьогодні частка нелегальних перевізників на напрямках у РФ становить понад 75%.

– Саме у ці дні ми завершили повну інспекцію ситуації у Донецькій і Луганській областях щодо нелегальних автобусних перевезень в напрямку Росії…Ми будемо вживати заходів, щоб ці чорні чи сірі перевезення були зупинені, – зазначив Омелян.

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Щодо припинення залізничного сполучення з РФ, міністр сказав, що рішення ще не прийнято – готовий лише проект про часткове скасування поїздів.

– Зараз ми це розглядаємо як одну з опцій, реагування на дії Росії в Азовському морі, і це те, що ми пропонуємо як Міністерство інфраструктури, – підкреслив Омелян.

Нагадаємо, на початку серпня Володимир Омелян заявив, що Україна розглядає варіант припинення залізничного сполучення з Росією.

Фото: Pixabay