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Шкільне перемир’я на Донбасі: бойовики обстрілюють українські позиції

Російські окупанти 18 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ, у тому числі 1 раз із озброєння, забороненого Мінськими домовленостями. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил упродовж доби не допущено.

Противник вів прицільний вогонь із міномету калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомляє прес-служба ООС.

Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Станиця Луганська, Кримське, Новотошківське, Троїцьке, Світлодарськ, Південне, Новгородське, Новомихайлівка, Павлопіль, Гнутове, Талаківка, Лебединське та Водяне.

На Горлівському напрямку в районі населеного пункту Новгородське противник застосував міномет.

В цілому інтенсивність обстрілів позицій Об’єднаних сил помітно знизилася, хоча повністю умов “шкільного” перемир’я ворог не дотримується.

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Нагадаємо, на Рівненському полігоні до бою готується артилерійська бригада оперативного командування Захід.

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