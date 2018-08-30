США нададуть Україні техніку і зброю для відбиття атаки РФ з моря

США нададуть військову техніку Україну і в першу чергу мова йде про постачання озброєнь для Військово-морських сил через існуючу загрозу в Азовському і Чорному морях.

Про це заявив провідний експерт Американської ради з міжнародної політики Стівен Бланк, який викладав у Військовому коледжі Армії США, передає Радіо Свобода.

США виділять для України $250 млн військової допомоги в бюджеті на 2019 рік.

За словами політика, головне питання навіть не в обсягах військової допомоги США, а в тому, що сама Україна готова робити, щоб посилити свої позиції і не бути вразливою для російської агресії.

– Все схоже на те, що Росія намагається вдарити по економічний добробут України і, можливо, буде навіть погрожувати блокувати Одесу, висадкою десанту на березі Азовського моря – щоб спровокувати українську армію, – каже Бланк.

Наскільки відомо Бланку, Сполучені Штати, без сумніву, нададуть Україні патрульні катери, які будуть використані, щоб захистити українську берегову лінію.

А ще зараз обговорюється питання про постачання протикорабельних ракет, які можна використовувати для того, щоб відбити можливу російську морську атаку в українських територіальних водах або поблизу них.

Він також припускає, що гроші будуть витрачені на посилення оборонних можливостей країни в цілому.

– Як саме – вирішуватимуть уряди України і США. Але Україна терміново повинна зробити свою систему морської оборони і оборони країни в цілому набагато серйознішою, ніж є зараз, – резюмував він.

Нагадаємо, у США всерйоз розглядають перспективу вступу України в НАТО.

Фото: Військово-морські сили України