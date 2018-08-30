США вимагають від РФ припинити тиск на Україну в Азовському морі

Вашингтон виступив з критикою дій Росії, що обмежують переміщення українських судів.

– Росія затримала сотні комерційних судів з квітня, а за останні тижні, щонайменше, 16 українських судів, які намагаються потрапити в українські порти, – йдеться у повідомленні держдепартаменту, пише Інтерфакс-Україна.

– Ми закликаємо Росію припинити такі утиски міжнародних комерційних перевезень в Азовському морі і Керченській протоці, – зазначає держдеп.

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Нагадаємо, спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер заявив, що не очікує агресивних дій від Росії в Азовському морі.