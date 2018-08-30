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У Чернівцях ЛГБТ-спільнотам порадили не виходити на вулиці

Міська рада Чернівців розглянула петицію про заборону гей-парадів та “фестивалів рівності”.

У Чернівцях депутати розглянули петицію про заборону проведення Маршів рівності і гей-парадів.

Відповідну електронну петицію 3 липня зареєстрував громадянин Михайло Гунько. Вона набрала 317 підписів за необхідних 250-ти і повинна була бути розглянута міськрадою.

Однак міські депутати не наважилися однозначно відповісти на петицію згодою або відмовою, тому прийняли звернення до Верховної Ради, президента і Кабміну “щодо захисту і розвитку інституту сім’ї в Україні”.

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У ньому депутати міськради окрім іншого попросили заборонити пропаганду різних видів девіантної статевої поведінки, в тому числі у формі так званих “маршів рівності”, “прайдів”, “гей-парадів”, “фестивалів квір-культури” тощо.

Нагадаємо, в Одесі на території Приморського бульвару пройшов Марш рівності. Поліція затримала двох осіб, які напали на учасників.

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