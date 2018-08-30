Wizz Air запускає 5 нових рейсів з України: напрямки та ціни

Угорський лоукостер WizzAir оголосив про запуск 5 нових маршрутів з Києва та Львова до Латвії, Данії та Німеччини.

Про це повідомляється на сайті авіакомпанії.

Зокрема, у березні 2019 року з Жулян Wizz Аir відкриває нові рейси у Бремен (Німеччина), Ригу (Латвія), Біллунн (Данія), а також із аеропорту Львів – у Копенгаген (Данія) та з грудня 2018 року – у Франкфурт-Хан (Німеччина).

Нові рейси Wizz Air:

Київ – Рига, Латвія (по суботах, з 2 березня 2019 року);

Київ – Бремен, Німеччина (по понеділках і п’ятницях, з 1 березня 2019 року);

Київ – Біллунн, Данія (по вівторках і суботах, з 2 березня 2019 року);

Львів – Копенгаген, Данія (по середах і неділях, з 3 березня 2019 року);

Львів – Франкфурт-Хан, Німеччина (по понеділках і п’ятницях, з 14 грудня 2019 роки).

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Вартість квитків у Біллунн і Ригу стартує з 449 грн у березні і 909 грн в наступні місяці – у менш зручні будні, з 1,509 тис. грн – у вихідні; у Бремен – з 909 грн у будні дні і 1,209 тис. грн – у вихідні.

Нещодавно Wizz Air оголосив про запуск 4 нових маршрутів зі Львова і Харкова з жовтня 2018 року – в Польщу, Литву і Словаччину.

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