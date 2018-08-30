Як експлуатують українського вчителя – порівнюємо зарплати і навантаження з ЄС

Зарплата українського вчителя – найнижча в Європі, а робоче навантаження – одне з найбільших.

Невдячна робота вчителя в Україні

Згідно зі звітом OECD і даними Держкомстату, зарплата вчителя в Україні – одна з найнижчих у Європі.

Відтак щорічний дохід педагога в Україні майже у 67 разів менший, ніж у Люксембурзі.

Зарплата польського вчителя у 19 раз вища, ніж в українського, російського – у 5 разів, молдавського – удвічі.

<a href="https://data.oecd.org/chart/5htF" target="_blank">OECD Chart: Teachers’ salaries, Primary, 15 years’ experience / Upper secondary,15 years’ experience, US dollars, Annual, 2015</a>

З 1 січня 2018 року зарплати вчителям в Україні підвищили, залежно від категорії.

За останніми даними, зараз вчителі отримують у середньому 6,5 тис. грн.

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Робоче навантаження в Україні

Робоче навантаження вчителя в Україні

18 академічних годин (при 36-годинному робочому тижні) або 630 годин (при 35-тижневому навчальному році).

Що входить в академічні години?

Тільки “горлові години”, тобто проведення уроків.

Решта робочого часу вчителя (підготовка до занять, перевірка зошитів, виконання обов’язків класного керівника, нагляд за учнями під час перерви, спілкуванням з батьками учнів, участь у засіданнях педагогічних рад, директорських нарадах тощо) не входить в академічні години вчителя.

Оплата додаткової вчительської роботи

Лише деякі види роботи оплачуються додатково у вигляді надбавок до заробітної плати.

Наприклад, надбавка за класне керівництво становить 20-25%, за перевірку зошитів – 10-20% (залежить від спеціальності вчителя).

Надбавки, як правило, визначаються адміністрацією навчального закладу.

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Робоче навантаження в Європі

За даними Європейської Комісії, навантаження вчителя у більшості європейських країн, на відміну від України, визначається не тільки кількістю уроків.

Як правило, встановлюється річний (рідше тижневий) робочий час вчителя, в якому проведення уроків – тільки одна з частин вчительської роботи, що визначається умовами державної служби (у багатьох країнах вчителі мають статус державних службовців) чи індивідуальних контрактів.

Середнє навантаження вчителів у Європі – від 19 до 23 годин на тиждень.

Зазначимо, що в Росії робоче навантаження вчителя формується як і в Україні – 36 год робочий тиждень. У США вчителі працюють в жорстких рамках – із 8 до 16 години щоденно.

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