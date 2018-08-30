Звільнення заручників: хто зриває обміни та скількох людей визволили

У Росії все ще тримають в ув’язненні велику кількість громадян України і наш уряд готовий на все, щоб обміняти їх.

Факти ICTV дізналися, скільки в’язнів знаходиться у кожної зі сторін, і які обміни готують у найближчому майбутньому.

Скільки полонених у кожної зі сторін

Через кілька місяців після початку збройної агресії Росії на Донбасі кількість полонених обчислювалася сотнями у кожної зі сторін.

Офіційна інформація свідчить про те, що за станом на вересень 2014 року в полоні у терористів “ЛНР” і “ДНР” знаходилося 853 людини і 408 осіб вважалися зниклими без вісті.

Переговорний процес щодо звільнення українських заручників почався негайно і вже через місяць, 22 жовтня, вдалося звільнити 822 осіб, які були в заручниках або вважалися зниклими без вісті.

До січня 2018 року українській стороні вдалося звільнити з полону бойовиків більше 3 тис. українців, незважаючи на постійні відмови з боку так званих “ДНР” та “ЛНР”, а також Росії.

Однак Росія утримує не тільки українських військових, а й політичних в’язнів, яких відмовляється обмінювати і звільняти. За інформацією прес-секретаря МЗС України Мар’яни Беци, в РФ утримують, щонайменше, 24 українських політв’язнів і ще 40 – в окупованому Криму.

Після початку збройного конфлікту, під охороною СБУ та МВС перебувало приблизно 300 бойовиків. Ще близько сотні перебували під охороною в батальйонах. Загальна кількість в’язнів досягала 400 осіб. В Україні тримають не тільки терористів “ЛНР” та “ДНР”, але й громадян РФ, а також кадрових російських військових.



Через певний час в Україні затримали і кількох кадрових військових Росії, яких країна відмовляється визнавати і розповідає про те, що ті або взагалі не служили в Збройних силах РФ, або звільнилися незадовго до затримання.

Станом на 17 листопада 2017 року в український полон потрапили 25 кадрових російських військових.

За даними уповноваженого Верховної Ради з прав людини Валерії Лутковської, на кінець 2017 року в українських в’язницях перебувало близько 320 громадян Росії. Проте влітку 2018 року



Обміни і відмови

Всього за час збройної агресії РФ на Донбасі пройшло 3 значущих обміни полоненими. Перший відбувався 26-27 грудня 2014 року, коли 222 бойовиків обміняли на 150 громадян України.

26-27 серпня 2015 року відбувся невеликий обмін, під час якого 12 бойовиків обміняли на 12 українців.

Останній обмін стався 27 грудня 2017 року. У ньому 306 бойовиків обміняли на 74 громадян України. В результаті вдалося звільнити 73 українців в обмін на 233 терористів. Решта бойовиків відмовилися повертатися на непідконтрольну Україні територію. А одна українка відмовилася повертатися на підконтрольну Україні територію, оскільки її сім’я залишилася на окупованій території.

Однак велика кількість обмінів так і не відбулася, оскільки російська сторона знаходила різні причини, щоб відмовити в обміні або продовжити його підготовку. А іноді в’язні самі відмовлялися, щоб їх обмінювали.

Наприклад, 2 серпня 2017 року 18 бойовиків відмовилися, щоб їх передавали на окуповані території і вирішили продовжувати сидіти в українській в’язниці.

На початку січня 2016 року готувався ще один обмін заручниками, але представники ОРДЛО зірвали його. В останній момент вони назвали умови обміну “абсолютно неприйнятними”.

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19 квітня 2017 року з’явилася інформація про те, що представники ОРДЛО зірвали процедуру верифікації для обміну заручниками на Донбасі. В останню хвилину ватажки бойовиків відмовилися від процедури і запропонували знову повернутися за стіл переговорів.

Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко тоді заявила, що ОРДЛО і російські куратори намагаються повністю заблокувати процес обміну заручників і виключити з діалогу міжнародні гуманітарні організації.

Відомі полонені військові Росії

Найвідомішими кадровими військовими РФ, які потрапили в полон в Україні, на сьогодні є капітан Євген Єрофеєв та єфрейтор Віктор Агеєв. Капітана 3 окремої бригади спеціального призначення ГРУ РФ взяли у полон разом з російським сержантом Олександром Александровим українські військовослужбовці у результаті бою під Щастям. Єрофеєв відомий тим, що вбив українського солдата під час бою, неодноразово змінював свідчення під час суду і навіть заявляв, у Луганській області “просто проходив повз”.

Військового РФ звільнили під час одного з обмінів заручниками. Після цього у ЗМІ з’являлася інформація, що Єрофеєва вбили.

Єфрейтор 22 бригади спеціального призначення ГРУ РФ Агеєв потрапив у полон в районі села Жолобок Луганській області 24 червня 2017 року. Тоді ЗСУ проводили ліквідацію диверсійної групи терористів. У липні військовий зізнався, що дійсно підписав контракт зі Збройними силами Росії, після чого його відправили на схід України. Міноборони Росії, звичайно ж, спростувало його зізнання.

У січні 2018 року Агеєва засудили до 10 років ув’язнення за тероризм. Проте невідомо, хотів би військовий, аби його ставили у списки на обмін, оскільки він боїться, що повторить долю Єрофеєва. Він також вважає, що того вбили після повернення в Росію.

Які обміни готуються далі

Після обміну в кінці 2017 року Україна відразу ж розпочала підготовку до подальших обмінів, але, на жаль, Росія неодноразово відмовляла українським пропозиціям.

Росія відмовлялася обміняти українських полонених на своїх громадян, оскільки продовжує стверджувати, що країна не бере участі у конфлікті на Донбасі.

План України щодо обміну заручників досить простий – домогтися звільнення всіх українців, яких незаконно утримують в РФ і на тимчасово окупованих територіях. Тобто, обміняти всіх на всіх.



Зусилля по звільненню українців значно зросли після того, як український політв’язень Олег Сенцов оголосив голодування. Тепер уже про звільнення утримуваних в РФ українських громадян просила не тільки Україна, але й країни ЄС.



Наразі всі зусилля української влади зосереджені на звільненні політв’язнів. Пропонувалися різні варіанти, серед яких було помилування 11 росіян. Вони писали заяви на ім’я президента РФ Володимира Путіна з проханням обміняти їх на українських політв’язнів.

Чекаючи відповіді від Росії, Україна збільшила кількість росіян, яких готова обміняти, до 36 осіб. Однак омбудсмен Тетяна Москалькова відмовилася від зустрічі для того, щоб обговорити цю ініціативу.

Для звільнення військовополонених на Донбасі українська сторона погодилася помилувати ще двох росіян, однак відповіді від РФ наразі немає.

Ірина Геращенко вважає, що Кремль використовуватиме заручників, щоб підігравати своїм “фаворитам” на виборах в Україні. Тому зараз це питання наполегливо “відкладається” російською стороною.



Хоча всі сподіваються, що наступний обмін заручниками пройде якомога скоріше, зараз ніхто не може говорити про точні дати.

До слова, Україна передала Туреччині список всіх українських політв’язнів, про який раніше просив президент Реджеп Ердоган.

Відео: СТБ