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4 тис. км від дому. Як бойовик Даронін “випадково” потрапив на Донбас

Історія російського найманця Олега Дароніна, якого Україна готова обміняти, в новому випуску спецпроекту Іхтамнєти.

Іхтамнєти – спецпроект про російських полонених, яких Україна хоче обміняти на своїх.

Історія Олега Дароніна – уродженця Тюменської області РФ, який приїхав воювати на Донбас.

Чоловік виправдовується: як потрапив на територію іншої держави і сам не збагнув.

Нібито мимохідь забрів за 4 тис. кілометрів від домівки та опинився в Луганську.

Його затримали влітку 2015 року. На допиті СБУ він розповів, як воював у двох козачих полках, стояв на блокпостах, ходив у розвідку і зрештою все зрозумів.

Детальніше – в сюжеті Вікна Новини.

Читайте: Чекає помилування і знову на Донбас: історія бойовика Дениса Сидорова

Ми також писали про найманця Олексія Седикова, якого через операцію Україна готова обміняти позачергово.

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