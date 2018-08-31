Бізнес Захарченка: чим займався ватажок “ДНР”

Ватажок так званої “ДНР” був убитий сьогодні у центрі Донецька. Факти ICTV зібрали інформацію про бізнес і сферу діяльності Олександра Захарченка.

Олександр Захарченко – міліціонер-недоучка, технік-електромеханік 6 розряду, який торгував бройлерами, за короткий час став ватажком невизнаної республіки.

Сім’я ватажка “ДНР” курирувала супермаркетами і продавала бензин на окупованій території.

Так, до 2014 року Захарченко працював торговим агентом Гаврилівських курчат, а за час війни на Донбасі він став тим, хто контролював більшу частину ліквідних активів Донецька і прилеглих міст.

У Захарченка були банди бойовиків Оплот, так звана “гвардія ДНР”. Вони і займалися супермаркетами, ресторанами і кафе, торговельними центрами, виступали в якості “даху” ще не закритих виробництв.

Захарченко віджав на окупованій території відому українську мережу продуктових універсамів АТБ. Там компанія мала 152 магазини, але вже в кінці 2014 року мережа почала закривати торговельні точки, а потім супермаркети стали займати люди, які називали себе чиновниками “ДНР”.

Частина магазинів продовжувала торгувати під колишньою вивіскою, 20 магазинів були перейменовані у Перший республіканський супермаркет.

До речі, за даними АТБ-маркету, контроль над ними отримала дружина Олександра Захарченка – Наталя.

Крім того, сім’я Захарченка займалася мережею магазинів Амстор.

Супермаркети працювали під колишньою вивіскою на території, підконтрольній сепаратистам, незважаючи на те, що діяльність всієї мережі була припинена по всій країні через конфлікти власників.

Пересувався Захарченко у кортежі з п’яти люксових позашляховиків, серед яких Mercedes GL і Lexus GX.

І це лише ті бізнес-схеми, які вдалося знайти журналістам. Біографія Захарченка сповнена і більших темних плям, які відібрали бізнес і життя багатьох сімей на Донбасі.

Хто вбив Захарченка? ФСБ 69%, 9 votes 9 votes 69% 69%

Свої з “ДНР” 31%, 4 votes 4 votes 31% 31%

Українські спецслужби 0%, 0 votes 0 votes 0% Всього голосів: 13 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Нагадаємо, Захарченко вбили 31 серпня у центрі Донецька.