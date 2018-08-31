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Думав, тут російськомовних розстрілюють: історія бойовика Седикова

Російського найманця з Северодвінська Олексія Седикова Україна готова обміняти позачергово на будь-якого з українських політв’язнів у РФ, так як він потребує операції на нозі.

Про це йдеться в сюжеті Вікон на СТБ – третьому в серії сюжетів про російських найманців, що воювали на стороні терористів Донбасу. Сьогодні вони є кандидатами для обміну на українських в’язнів Кремля.

У 2016 році Седиков приїхав на Донбас, як він каже, захищати “русскій мір” і російськомовних. Про те, чим займався раніше, не повідомляє. За окремими фразами можна припустити, що також воював.

Нога ув’язненого зафіксована спеціальним апаратом. При цьому він обурюється, що в Украні йому не проводять операцію. Російське консульство ніякої допомоги йому не надає.

Читайте: Росія направила на Донбас колону вантажівок – ОБСЄ

На батьківщині від Седикова відмовилися, дружина з ним розлучилася. Перебуваючи в полоні, він в Інтернеті познайомився з іншою жінкою, яку сьогодні називає своєю цивільною дружиною. Вона записувала відеозвернення до Володимира Путіна з питанням, коли буде новий обмін. Однак її відео в ефір не пустили.

До слова, дивіться с южет про москвича Дениса Сидорова, який написав прохання про помилування, але від своїх переконань не відмовляється.

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