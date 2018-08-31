Етап повернення окупованих територій – експерт про вбивство Захарченка

Олександра Захарченка вбили в центрі Донецька. Зі смертю ватажка “ДНР” починається новий етап конфлікту на Донбасі, переконаний експерт.

Захарченка вбили, швидше за все, самі росіяни, переконаний керівник політичних програм Українського інституту майбутнього Юрій Романенко.

На його думку, главу “ДНР” прибрали росіяни, “тому що відпрацьований матеріал більше не потрібен”.

На думку Романенка, з убивством Захарченка починається новий етап конфлікту на Донбасі – етап повернення окупованих територій Україні.

– Коли Захарченко й Гіві зникають, простіше провести амністію і все, що було прописано в Мінських угодах, – зазначив він.

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Романенко додав, що через цей вибух видно артилерійську підготовку з повернення ОРДЛО Україні в наступному році після президентських і парламентських виборів.

– Я не виключаю того, що ми побачимо в кінці року підписання якихось угод по Донбасу, – зазначив він.

Нагадаємо, під час вибуху в кафе Сепар також був поранений Ташкент – “заступник глави Ради міністрів ДНР” Олександр Тимофєєв.