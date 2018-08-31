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Хто і за що ліквідував Захарченка. Всі версії

Ватажок “ДНР” Олександр Захарченко сьогодні отримав смертельне поранення у результаті вибуху у центрі Донецька. Факти ICTV зібрали всі версії вбивства Захарченка.

Олександр Захарченко помер сьогодні у результаті вибуху в окупованому Донецьку.

Вибух стався в кафе Сепар, яке знаходиться недалеко від резиденції Захарченка.

Ми зібрали всі можливі версії вбивства Олександра Захарченка.

1 версія вбивства Захарченка

– Зачистка Захарченка, це зміцнення вертикалі ФСБ на Донбасі. Звичайна схема для сепаратних регіонів контрольованих Росією. Скрізь і завжди діяли за цим лекалом, – пише журналіст Бачо Корчілава на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, Кремль вирішив остаточно зберегти “важелі тиску” у вигляді Донбасу, в тому вигляді, в якому вони є, не розпалюючи “великої війни”. Тільки зміцнивши ситуацію там зсередини.

СБУ також вважає, що однією з версій є спроби російських спецслужб усунути одіозну фігуру.

– У нас є інформація, що ця одіозна фігура росіянами вже заважала і стала зайвою, – цитує СБУ Інтерфакс-Україна.

2 версія вбийства Захарченка

– Вбивство Захарченка, швидше за все, пов’язано з місцевими розбірками, заявив військовий експерт Олег Жданов.

– Захарченко вильнув у сторону або почав виходити з-під контролю. Або це звичайні кримінальні розбірки, пов’язані з місцевим дерибаном поставок палива для ЗС РФ або інших фінансових махінацій, – каже він.

Це також ще одна з версій СБУ.

– У нас є підстави вважати, що смерть Захарченка може бути результатом внутрішніх кримінальних конфліктів у середовищі бойовиків, в першу чергу пов’язаних з перерозподілом бізнесу.

Читайте: Вбивство Захарченка: кому вигідно і чого чекати Захарченко убитий. Перше відео з місця вибуху в Донецьку Вбивство Захарченка: Донецьк закритий, у школах скасували перший дзвоник

3 версія вбийства Захарченка

– Блискавична реакція МЗС РФ на вбивство Захарченко свідчить, як мінімум, про спроби РФ прикрити маріонеток, яких вона підтримує і фінансує, –  пише спікер МЗС Мар’яна Беза.

4 версія вбийства Захарченка

– В останні дні в російських телеграм-каналах з’являлися новини про те, що Російська Федерація з одного боку готує вибори на Донбасі, з іншого – Кремль незадоволений місцевими ватажками “ДНР”, – говорить політолог Микола Данилюк.

Вбивство Захарченка може означати появу кадрів на місцях під якимось окремим політичним сценарієм.

Хто вбив Захарченка?

  • ФСБ 83%, 5 votes
    5 votes 83%
    83%
  • Свої з “ДНР” 17%, 1 vote
    1 vote 17%
    17%
  • Українські спецслужби 0%, 0 votes
    0 votes
    0%
Всього голосів: 6

Нагадаємо, Факти ICTV згадують інших відомих бойовиків, які потрапили під “зачистку” Кремля за останні кілька років.

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