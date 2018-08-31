Хто і за що ліквідував Захарченка. Всі версії

Ватажок “ДНР” Олександр Захарченко сьогодні отримав смертельне поранення у результаті вибуху у центрі Донецька. Факти ICTV зібрали всі версії вбивства Захарченка.

Олександр Захарченко помер сьогодні у результаті вибуху в окупованому Донецьку.

Вибух стався в кафе Сепар, яке знаходиться недалеко від резиденції Захарченка.

Ми зібрали всі можливі версії вбивства Олександра Захарченка.

1 версія вбивства Захарченка

– Зачистка Захарченка, це зміцнення вертикалі ФСБ на Донбасі. Звичайна схема для сепаратних регіонів контрольованих Росією. Скрізь і завжди діяли за цим лекалом, – пише журналіст Бачо Корчілава на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, Кремль вирішив остаточно зберегти “важелі тиску” у вигляді Донбасу, в тому вигляді, в якому вони є, не розпалюючи “великої війни”. Тільки зміцнивши ситуацію там зсередини.

СБУ також вважає, що однією з версій є спроби російських спецслужб усунути одіозну фігуру.

– У нас є інформація, що ця одіозна фігура росіянами вже заважала і стала зайвою, – цитує СБУ Інтерфакс-Україна.

2 версія вбийства Захарченка

– Вбивство Захарченка, швидше за все, пов’язано з місцевими розбірками, заявив військовий експерт Олег Жданов.

– Захарченко вильнув у сторону або почав виходити з-під контролю. Або це звичайні кримінальні розбірки, пов’язані з місцевим дерибаном поставок палива для ЗС РФ або інших фінансових махінацій, – каже він.

Це також ще одна з версій СБУ.

– У нас є підстави вважати, що смерть Захарченка може бути результатом внутрішніх кримінальних конфліктів у середовищі бойовиків, в першу чергу пов’язаних з перерозподілом бізнесу.

3 версія вбийства Захарченка

– Блискавична реакція МЗС РФ на вбивство Захарченко свідчить, як мінімум, про спроби РФ прикрити маріонеток, яких вона підтримує і фінансує, – пише спікер МЗС Мар’яна Беза.

4 версія вбийства Захарченка

– В останні дні в російських телеграм-каналах з’являлися новини про те, що Російська Федерація з одного боку готує вибори на Донбасі, з іншого – Кремль незадоволений місцевими ватажками “ДНР”, – говорить політолог Микола Данилюк.

Вбивство Захарченка може означати появу кадрів на місцях під якимось окремим політичним сценарієм.

Хто вбив Захарченка? ФСБ 83%, 5 votes 5 votes 83% 83%

Свої з “ДНР” 17%, 1 vote 1 vote 17% 17%

Українські спецслужби 0%, 0 votes 0 votes 0% Всього голосів: 6 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Нагадаємо, Факти ICTV згадують інших відомих бойовиків, які потрапили під “зачистку” Кремля за останні кілька років.