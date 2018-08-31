Хто і за що ліквідував Захарченка. Всі версії

Ватажок “ДНР” Олександр Захарченко сьогодні отримав смертельне поранення у результаті вибуху у центрі Донецька. Факти ICTV зібрали всі версії вбивства Захарченка.
Олександр Захарченко помер сьогодні у результаті вибуху в окупованому Донецьку.
Вибух стався в кафе Сепар, яке знаходиться недалеко від резиденції Захарченка.
Ми зібрали всі можливі версії вбивства Олександра Захарченка.
1 версія вбивства Захарченка
– Зачистка Захарченка, це зміцнення вертикалі ФСБ на Донбасі. Звичайна схема для сепаратних регіонів контрольованих Росією. Скрізь і завжди діяли за цим лекалом, – пише журналіст Бачо Корчілава на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, Кремль вирішив остаточно зберегти “важелі тиску” у вигляді Донбасу, в тому вигляді, в якому вони є, не розпалюючи “великої війни”. Тільки зміцнивши ситуацію там зсередини.
СБУ також вважає, що однією з версій є спроби російських спецслужб усунути одіозну фігуру.
– У нас є інформація, що ця одіозна фігура росіянами вже заважала і стала зайвою, – цитує СБУ Інтерфакс-Україна.
2 версія вбийства Захарченка
– Вбивство Захарченка, швидше за все, пов’язано з місцевими розбірками, заявив військовий експерт Олег Жданов.
– Захарченко вильнув у сторону або почав виходити з-під контролю. Або це звичайні кримінальні розбірки, пов’язані з місцевим дерибаном поставок палива для ЗС РФ або інших фінансових махінацій, – каже він.
Це також ще одна з версій СБУ.
– У нас є підстави вважати, що смерть Захарченка може бути результатом внутрішніх кримінальних конфліктів у середовищі бойовиків, в першу чергу пов’язаних з перерозподілом бізнесу.Читайте: Вбивство Захарченка: кому вигідно і чого чекати Захарченко убитий. Перше відео з місця вибуху в Донецьку Вбивство Захарченка: Донецьк закритий, у школах скасували перший дзвоник
3 версія вбийства Захарченка
– Блискавична реакція МЗС РФ на вбивство Захарченко свідчить, як мінімум, про спроби РФ прикрити маріонеток, яких вона підтримує і фінансує, – пише спікер МЗС Мар’яна Беза.
4 версія вбийства Захарченка
– В останні дні в російських телеграм-каналах з’являлися новини про те, що Російська Федерація з одного боку готує вибори на Донбасі, з іншого – Кремль незадоволений місцевими ватажками “ДНР”, – говорить політолог Микола Данилюк.
Вбивство Захарченка може означати появу кадрів на місцях під якимось окремим політичним сценарієм.
Хто вбив Захарченка?
- ФСБ 83%, 5 votes5 votes 83%83%
- Свої з “ДНР” 17%, 1 vote1 vote 17%17%
- Українські спецслужби 0%, 0 votes0 votes0%
Нагадаємо, Факти ICTV згадують інших відомих бойовиків, які потрапили під “зачистку” Кремля за останні кілька років.