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Хто замінить Захарченка у “ДНР”

Замість загиблого Олександра Захарченка тимчасово виконуючим обов’язки ватажка “ДНР” може стати один з трьох заступників голови Ради міністрів – Олександр Тимофєєв, Катерина Матющенко чи Дмитро Трапезников.

Олександр Захарченко отримав смертельне поранення під час вибуху у ресторані Сепар у кількох сотнях метрів від своєї резиденції.

Про це розповів так званий представник Народної ради “ДНР”.

– Згідно зі статтею 62 конституції “ДНР”, у разі дострокового припинення повноважень глави республіки тимчасово виконуючим обов’язки призначається заступник голови Ради міністрів, – цитує його РИА Новости.

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Нагадаємо, Захарченко вбили сьогодні в центрі Донецька.

Фото: УНІАН

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