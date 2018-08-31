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Курс долара до весни 2019 року – прогноз НБУ

Курс гривні до кінця 2018 року не опуститься нижче 28,5 за долар, а весною 2019 року знову почне дешевшати.

Про це заявив глава Ради Національного банку Богдан Данилишин в ефірі 5 каналу.

– Хочу сподіватися, що гривня у 2018 році досягне свого піку до кінця року. Думаю, ми все зробимо десь на рівні 28,5 гривні за долар США, – сказав Данилишин.

За його словами, умов для панічних настроїв немає і вже навесні долар, ймовірно, здешевшає.

– Зменшиться волатильність починаючи з січня-березня, і вже починаючи з березня 2019 ми можемо увійти в те русло і в ті тенденції, які ми мали в попередні роки. Тобто перейти до плаваючої системи обмінного курсу, – вважає Данилишин.

НБУ робитиме все можливе для згладжування шоків і підтримки національної валюти в тих межах, які задовольнятимуть умовам розвитку економіки країни.

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Нагадаємо, нещодавно курс долара на міжбанку вже перевищив 28 грн.

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