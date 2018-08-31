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МЗС Італії: Вирішення конфлікту в Україні – пріоритет для ОБСЄ

Вирішення збройного конфлікту в Україні є одним з основних пріоритетів ОБСЄ.

Про це заявив міністр закордонних справ Італії Енцо Моаверо-Міланезі на засіданні Постійної ради організації, передає Канал 112.

– Пошук сталого вирішення кризи в Україні та навколо неї – один з основних пріоритетів італійського головування в ОБСЄ, – сказав дипломат.

За його словами, “сторони повинні взяти на себе відповідальність на основі повної поваги припинення вогню і відновлення політичного (переговорного) процесу у рамках Тристоронньої контактної групи і нормандського формату”.

Також глава МЗС Італії заявив про прогрес у переговорах між Азербайджаном і Вірменією щодо Нагірного Карабаху, а також про “покращення ситуації у Придністров’ї”.

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До речі, раніше в ООН закликали змінити формат переговорів по Донбасу.

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