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Останні кадри з живим Захарченком

Захарченка вбили 31 серпня, а за день до цього бойовик поклав квіти до пам’ятника Йосипу Кобзону.

Останні кадри з Олександром Захарченком показали, як бойовик вчора, 30 серпня, ввечері поклав квіти до пам’ятника Йосипу Кобзону в “ДНР.

Його супроводжували декілька озброєних охоронців.

Нагадаємо, Кобзон помер 30 серпня.

Читайте: Убивство Захарченка: під час вибуху поранено “віце-прем’єра” Ташкента

Раніше повідомлялося, що Захарченка вбили в кафе Сєпар на вулиці Пушкіна в Донецьку. Бойовика підірвали.

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