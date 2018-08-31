Патріарх Варфоломій підтвердив главі РПЦ Кирилу намір дати Україні автокефалію

Константинопольський патріарх Варфоломій повідомив Московському патріарху Кирилу про імплементацію рішення про автокефалію в Україні.

Константинопольський патріарх Варфоломій повідомив Московському патріарху Кирилу про імплементацію рішення про автокефалію в Україні.

З такою заявою після закінчення зустрічі двох предстоятелів виступив митрополит Гальський Еммануїл, відповідальний за процес подання Томосу Україні, повідомляє Громадське.

Ієрарх наголосив, що питання подолання церковного розколу в Україні залишається важливим для Вселенського патріархату.

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Розмова патріарха Варфоломія з патріархом Кирилом тривала дві з половиною години. Велику частину часу ієрархи розмовляли тет-а-тет у присутності перекладачів.

Зранку 31 серпня московський патріарх Кирило прибув до Стамбула на зустріч з Константинопольським патріархом Варфоломієм.

Як повідомлялося, патріарх Варфоломій передав послання президенту України Петру Порошенку, в якому підтвердив ініціативу надання українській церкві автокефалії.