PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Патріарх Варфоломій підтвердив главі РПЦ Кирилу намір дати Україні автокефалію/

Патріарх Варфоломій підтвердив главі РПЦ Кирилу намір дати Україні автокефалію

Константинопольський патріарх Варфоломій повідомив Московському патріарху Кирилу про імплементацію рішення про автокефалію в Україні.

Константинопольський патріарх Варфоломій повідомив Московському патріарху Кирилу про імплементацію рішення про автокефалію в Україні.

З такою заявою після закінчення зустрічі двох предстоятелів виступив митрополит Гальський Еммануїл, відповідальний за процес подання Томосу Україні, повідомляє Громадське.

Ієрарх наголосив, що питання подолання церковного розколу в Україні залишається важливим для Вселенського патріархату.

Читайте: Путінських хакерів зловили під час атак на Вселенський патріархат

Розмова патріарха Варфоломія з патріархом Кирилом тривала дві з половиною години. Велику частину часу ієрархи розмовляли тет-а-тет у присутності перекладачів.

Зранку 31 серпня московський патріарх Кирило прибув до Стамбула на зустріч з Константинопольським патріархом Варфоломієм.

Як повідомлялося, патріарх Варфоломій передав послання президенту України Петру Порошенку, в якому підтвердив ініціативу надання українській церкві автокефалії.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Путінських хакерів зловили під час атак на Вселенський патріархат
Російським священикам не дають шенген – причина
Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет
Що буде з храмами Московського патріархату після надання томосу – Філарет
АП про надання томосу сьогодні: Головне, що рішення прийнято
1030-річчя Хрещення Русі-України: 65-тисячна хода у Києві і обіцяння Томосу
Патріарх Варфоломій підтвердив намір дарувати українській церкві автокефалію
Патріарх Варфоломій відмовився святкувати Хрещення Русі у Москві
1030 років боротьби. Коли об’єднається українська церква
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка