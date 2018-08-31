Погода в Україні на сьогодні, 31 серпня (КАРТА)

Сьогодні у більшості областей України очікується суха і тепла погода.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У п’ятницю, 31 серпня, південно-східна половина України залишиться у спекотній повітряній масі, північно-західна – у теплому повітрі з приємною ранковою свіжістю.

У більшості регіонів опадів не буде, лише вдень у Закарпатській, Львівській та Волинській областях місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний (на заході країни південно-східний), 3-8 м/с.

Температура у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях вночі 10-15°, вдень 24-29°; на решті території вночі 16-21°, вдень 30-35°.

У Києві без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 25-27°.

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До речі, раніше ми писали, якою буде погода у вересні.