Реєстрація на місці проживання: Кабмін не планує перевірки

Кабмін не планує зайнятися масштабними перевірками фактів проживання громадян у місцях їхньої реєстрації.

Вчора, 30 вересня, ЗМІ опублікували недостовірну інформацію про те, що Кабмін нібито планує зайнятися масштабними перевірками фактів проживання громадян у місцях їхньої реєстрації.

Як уточнили в Офісі реформи адміністративних послуг при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі, проект закону Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні передбачає застосування декларативного принципу реєстрації місця проживання, згідно з яким людина декларує (відповідно повідомляє) про своє місце проживання на правових підставах.

Проектом не передбачено проведення перевірок громадян, які зареєстрували своє місце проживання.

Жодних тарифів за проживання не за місцем реєстрації в законопроекті не передбачено.

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Проект закону Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні, підготовлений Офісом, залишається проектом.

Будь-якого рішення про те, що Кабмін задумав провести перевірки за фактами проживання громадян у місцях їхньої реєстрації, фактично не існує.

Факти ICTV просять вибачення через публікацію недостовірної інформації.

Як повідомлялося, в Україні вперше за 18 років проведуть перепис населення.