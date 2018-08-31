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Росія направила на Донбас колону вантажівок – ОБСЄ

Спостерігачі ОБСЄ зафіксували чергову колону вантажівок, які перетинають український кордон з боку Росії.

Про це СММ ОБСЄ повідомила на своїй офіційній сторінці у Twitter.

– Незважаючи на обмеження з боку Росії, СММ ОБСЄ зафіксувала на Донбасі вантажівки, які незаконно перетинали українсько-російський кордон з території РФ, – йдеться в повідомленні.

Вантажівки перевозили боєприпаси для російської важкої зброї у Хрустальному, а також нові зразки російських систем радіоелектронної боротьби.

Читайте: МЗС Італії: Рішення конфлікту в Україні – пріоритет для ОБСЄ

Нагадаємо, за минулу добу бойовики 12 разів відкривали вогонь по позиціях ВСУ.

Фото: Diana Opryshko/Dreamstime

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