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Росія ніколи сама не піде з Донбасу – експерт про вбивство Захарченка

Олександра Захарченка вбили через місцеві розбірки в “ДНР”. Навряд чи вбивство пов’язано з глобальними політичними подіями, переконаний військовий експерт Олег Жданов.

Вбивство Захарченка, швидше за все, пов’язано з місцевими розбірками, заявив військовий експерт Олег Жданов в ефірі 112 Україна.

– Захарченко вильнув у сторону або почав виходити з-під контролю. Або це звичайні кримінальні розбірки, пов’язані з місцевим дерибаном поставок палива для ЗС РФ або інших фінансових махінацій, – каже він.

За його словами, до сьогоднішнього дня Захарченко був сумлінним і слухняним агентом Кремля.

– Росія буде використовувати це вбивство для політичної дискредитації України – без сумніву. Але я думаю, що це пов’язано більше з місцевим криміналітетом, ніж із глобальними політичними подіями, – додав Жданов.
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Експерт також зауважив, що Росія ніколи сама не піде зі сходу України.

– Її звідти можна тільки видавити – якимось силовим дипломатичним шляхом або збройною операцією. По-іншому нас Росія у спокої не залишить, – упевнений Жданов.

Нагадаємо, ватажка “ДНР” Олександра Захарченка вбили в центрі Донецька.

Під час вибуху в кафе Сепар також був поранений Ташкент – “заступник глави Ради міністрів ДНР” Олександр Тимофєєв.

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